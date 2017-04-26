（中央社記者陳葦庭台北26日電）媒體踢爆台鐵便當大腸桿菌超標，台鐵今天中午宣布，考量食安問題，決定先將七堵站排骨便當、花蓮站排骨便當和山豬肉便當等3款有疑慮的便當下架，等送驗確認沒問題再重新上架。



媒體今天踢爆，台鐵七堵站排骨便當，花蓮站排骨便當和山豬肉便當大腸桿菌超標，對此，台鐵今天上午質疑，媒體送驗保存過程可能有問題，將再次把便當送驗，如果真的有問題就會下架。



不過，台鐵餐旅總所協理李永生今天中午改口，表示多名立委要求，便當涉及食安問題，要求應該先下架，檢驗合格後再販售，而台鐵也立即宣布，會即刻下架3款有疑慮的便當並送驗，確認沒有問題後再重新上架。



至於媒體質疑，台鐵為何沒有採用食品安全管制系統（HACCP）標準，台鐵則回應，現行台鐵各站餐廳面積和生產規模，也不是工廠，未達申請HACCP規定門檻，但因產量越來越大，未來將推動HACCP。1060426