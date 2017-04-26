前3月景氣旺 財部：有望挹注稅收NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:17)
財政部發布最新「近期經貿與稅收情勢」分析，由於今（2017）年各科技業及傳統產業接單、出口、生產表現相當好，上市櫃公司獲利小幅增長，股利發放達1.3兆元，可望在5月報稅季對稅收有所挹注。
回顧近期國內經濟情勢，財政部統計處處長蔡美娜指出，今年前3月半導體需求強勁，並持續受行動裝置及物聯網應用帶動的訂單效應影響，加上國際原物料漲價及低基期因素，第1季出、進口各成長15.1%、21.6%，為近6年最大增幅；國內生產活動也同步升溫，第1季電子零組件業強勁增產1成3；消費方面，由於來台陸客減少、百貨商城買氣轉淡，第1季零售業營業額微降0.6%。
蔡美娜指出，第1季仍未進入主要綜所稅、房屋稅徵收期，加上部分稅制如贈與稅調升，許多大戶提前做財產規畫，因此各稅收波動較大，不過全國賦稅收入實徵淨額仍達3,471億元，雖然僅微增16億元、年增0.5%，但已為歷年次佳水準。
蔡美娜認為，今年第1季全國賦稅收入大致持平，隨第2季綜所稅、房屋稅開徵，整體稅收趨勢會更明朗。他並預期，今年各上市櫃公司獲利、製造業出口都有小幅增長，股利發放也增加到1.3兆元、創近年高點，對營所稅及綜所稅結算申報稅額有望大量挹注。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日圓見111 換匯更便宜 5萬台幣賺快1張迪士尼門票【NOWnews今日新聞】
4.8分《擇天記》，騰訊影業擇對了沒？【北京新浪網】
興業證券：建議申購中國光大綠色環保【北京新浪網】
咖啡提袋也要付費 超商店員：不懂為何【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》