▲財政部統計處處長蔡美娜表示，今年前3月出口表現佳，有望挹注5月的綜所稅稅收。（圖／NOWnews資料照）

財政部發布最新「近期經貿與稅收情勢」分析，由於今（2017）年各科技業及傳統產業接單、出口、生產表現相當好，上市櫃公司獲利小幅增長，股利發放達1.3兆元，可望在5月報稅季對稅收有所挹注。

回顧近期國內經濟情勢，財政部統計處處長蔡美娜指出，今年前3月半導體需求強勁，並持續受行動裝置及物聯網應用帶動的訂單效應影響，加上國際原物料漲價及低基期因素，第1季出、進口各成長15.1%、21.6%，為近6年最大增幅；國內生產活動也同步升溫，第1季電子零組件業強勁增產1成3；消費方面，由於來台陸客減少、百貨商城買氣轉淡，第1季零售業營業額微降0.6%。

蔡美娜指出，第1季仍未進入主要綜所稅、房屋稅徵收期，加上部分稅制如贈與稅調升，許多大戶提前做財產規畫，因此各稅收波動較大，不過全國賦稅收入實徵淨額仍達3,471億元，雖然僅微增16億元、年增0.5%，但已為歷年次佳水準。

蔡美娜認為，今年第1季全國賦稅收入大致持平，隨第2季綜所稅、房屋稅開徵，整體稅收趨勢會更明朗。他並預期，今年各上市櫃公司獲利、製造業出口都有小幅增長，股利發放也增加到1.3兆元、創近年高點，對營所稅及綜所稅結算申報稅額有望大量挹注。