大立光今（26）日站上5000元，再度寫下台股新紀錄！但其實大立光創辦人林耀英與兒子現任副董兼任執行長林恩平，都是從「師字輩」轉戰光學產業。林耀英曾任化學老師、林恩平曾是小兒科醫師，雖都中年轉戰不同領域，但行事低調卻堅持研發都讓大立光屢屢寫下台股傳奇！

大立光成立於1987年，創辦人為林耀英，他當過中學化學老師、台糖廠長與公務員，後來到與大立光業務有來往的德國保勝光學（BOSCH）工作，從此投入光學領域，大立光如今已是全球最大手機鏡頭製造商。

大立光在2002年以205元上市，2007年蘋果第一代iPhone問世時，大立光就是手機鏡頭的主要供應商。2010年6月林耀英啟動二代接班，同為創辦人的夥伴陳世卿接董座，2個兒子林恩舟與林恩平分別出任副董及執行長，其中林恩平是從小兒科醫師轉戰光學產業。2013年林恩舟、林恩平分別改任董座與副董兼任執行長。

2011年大立光股價首次站上千元成為股王，隨後股王寶座一路穩坐，還屢屢過關斬將，2014年4月站上2000元，2015年4月突破3000元大關，今年1月站上4000元，不到半年時間，今天突破5000元大關，最高來到5010元，等於買一張股票至少得要500萬元。

而大立光去年稅後純益達227多億元，雖較前一年的241.5億元年減近6%，EPS達169.4元，但每股獲利還是在上市櫃公司中居冠，同時也是歷史次高水準。今年第1季營收達108.07億元，年增31%，EPS 36.41元，毛利率衝上新高來到70.9%，大大優於市場預期，也讓外資紛紛調高評價，最高喊出6060元。

林家兩兄弟經營有成，其實跟兩人個性很有關係，兄弟倆平時潛心學佛，力行打坐參禪，更強調兩人不賣股是一種對公司的責任。而曾身為醫生的林恩平曾透露，每天睡前一杯紅酒養身，也將醫師「大膽假設，小心求證」的原則搬到公司經營理念來。

兄弟倆行事雖特別低調，但對於技術研發卻絲毫不鬆懈，從父親林耀英就堅持走技術自主的路，從鑽研高畫素、雙鏡頭、光學變焦倍數增加以及3D感測等新技術，一步步堅實自己實力，而今年持續資本支出與擴廠計畫。

即使面對同業可能搶單的壓力，但大立光良率高、技術領先的地位沒有動搖，因為小小的手機照相鏡頭卻有400多項專利保護，遇上侵害自身權益的事情，兄弟倆也能心平氣和不退縮、正面迎戰，像是曾經控告南韓三星與玉晶光侵害專利，而該案在去年達成和解。

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