藍委擋前瞻 李俊俋：國會淪為武力競技場NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:25)
立法院經濟委員會今（26）日開始進行前瞻基礎建設條例草案逐條審查，國民黨在會議上透過各種手段杯葛，包括砸桌子、潑水、潑咖啡等，引發民進黨團不滿，民進黨團書記長李俊俋說，國會應該是可以理性討論的地方，如今卻淪為國民黨的武力競技場。
民進黨團幹事長葉宜津、李俊俋、經濟委員會召委邱議瑩，及被國民黨潑濕的立委趙天麟、林靜儀和施義芳在前瞻條例出委員會後，立刻召開記者會「再怎麼野蠻也不要擋國家建設」。
葉宜津說，周一朝野各黨團已決定，「前瞻」草案26日就進入廣泛討論、逐條審查，國民黨當時也同意不干擾議事進行，但上午卻開始暴力相向，「期待國民黨放下政治惡鬥，一起建設台灣」。
李俊俋則指出，「前瞻」內容沒有多大爭議，民進黨也在國民黨的要求下召開六場公聽會，國民黨早上的架式卻是不跟你討論，「根本要亂的」。李俊俋並說，前瞻還在條例階段，也還沒開始編列預算，「不懂國民黨在抗議什麼」。
上午被國民黨潑咖啡的趙天麟則說，衣服還充滿咖啡香，但心裡滿滿苦澀，前瞻討論的是重大民生經濟法案，國民黨竟使出激烈暴力動作，「已經跨越紅線」，他並反問，這究竟凸顯國民黨什麼價值？
至於民進黨如何處理國民黨的暴力行為？葉宜津指出，有待黨團會議再做討論，她說，討論現場一片混亂，民進黨會再審視議事過程是否有不符合規則之處，若有，也願意再和國民黨討論。
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