國民隊年輕好手Trea Turner今天對洛磯隊之戰達成了「完全打擊」的紀錄，他是國民隊史第三位打出「完全打擊」紀錄的球員。

Turner今天在客場迎戰洛磯隊，1局上擊出一壘打，2局上打出二壘打，有2打點，6局上轟出2分全壘打（本季第1轟），7局上在滿壘狀況敲出清壘的三壘打，完成「完全打擊」紀錄，同時單場7打點，表現實在精采。

Turner是國民隊史第三位締造完全打擊紀錄的球員，如果連同前身博覽隊，則是第九人。Turner目前23歲又300天，他是自天使隊Mike Trout在2013年達成完全打擊紀錄之後最年輕球員，當年Mike Trout達成完全打擊紀錄是21歲又287天。

此戰最後，國民15比12擊敗洛磯。