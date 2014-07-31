MLB／猛虎大爆發！ 全場24安狂灌19分打爆水手NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:26)
老虎不發威你當他是病貓！底特律老虎隊今天出戰水手隊，老虎隊全場24支安打，共拿下19分，追平隊史在主場最多得分紀錄，老虎隊最終以19:9大勝，不過兩隊加起來合計40支安打，14次保送也是夠誇張。
這場比賽水手推出王牌投手Felix Hernandez先發，他投2局失4分，因為肩膀不適提前退場，2局被James McCann敲出陽春砲，老虎隊4局又由Justin Upton、Alex Avila分別開轟4局打完就以7:2領先。
5局下老虎隊狂得9分這局猛虎打線共有8支安打，而水手隊用了Chris Heston、Evan Marshall兩位投手也無法止步。
有了隊友火力支援，虎隊先發投手Jordan Zimmermann6局失5分還拿勝投，他分別被Jean Segura,、Danny Valencia、Nelson Cruz敲出陽春彈失分，仍收下本季第2勝。
老虎隊只要再拿2分就能追平隊史單場最多21分紀錄，不過這已經是1936年的歷史了。
Ian Kinsler單場4安，Andrew Romine、Tyler Collins都在5局有單場雙安演出，追平2008年老虎隊跟遊騎兵隊交手紀錄。
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