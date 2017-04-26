▲亞洲貨幣兌美元表現牽動新台幣匯率走勢。（圖／NOWnews資料照）

新台幣兌美元26日盤中升破30元大關，一度觸及29.988元、勁揚1.64角，隨後又拉回至30元震盪，至於新台幣兌美元收盤能否再次站上2字頭，還有待觀察。不過，上次新台幣收盤價見到2字頭是在2014年9月4日時，當時來到29.972元。

新台幣兌美元自今（2017）年以來狂升，從2016年12月30日封關收盤價32.279元一路走揚，到3月31日收盤價來到30.336元，新台幣首季就升值了1.943元、升幅達6.4%，而26日新台幣兌美元盤中更進一步升破30元大關，一度觸及29.988元，累計今年以來升幅逾7%，而這波新台幣升勢，除了國際資金回流，還有就是美國公布外匯操縱國名單，讓央行放手不阻升，也使得新台幣一路連破32元、31及30元3大關卡。

雖然新台幣兌美元26日中午以30.019元、升值1.33角暫收，但市場預期，仍有機會再挑戰2字頭，而距離上次新台幣兌美元見到2字頭已是2年半前，在2014年9月4日新台幣兌美元收盤價來到29.972元，因此，這次睽違逾2年半，新台幣重回2字頭，相信對於出口商及進口商來說可是心情大不同。

若就亞洲主要貨幣兌美元匯價表現觀察，2014年9月4日新台幣收盤價29.972元，日圓當時則在104日圓兌1美元，韓元則在1019韓元兌1美元，而人民幣兌美元來到6.1386元，與現在匯價來看，日圓來到111日圓兌1美元價位，韓元則在1124韓元兌1美元，人民幣兌美元來到6.886元。

不過，就中央銀行總裁彭淮南1998年2月上任以來的新台幣匯率走勢來看，一般將30元及35.3元視為「彭淮南防線」，從彭淮南上任後，新台幣在1998年至2000年是升值的，從35.131元升至30.22元，2000年至2002年則貶值，並回貶至35.3元，2002年至2005年又回升，並升至30.67元，2005年至2006年再從30.67元回貶至33.8元，之後又回升，直到2008年3月26日馬英九勝選總統時，新台幣盤中曾短暫衝上29.95元，也突破了所謂的「彭淮南防線」。

2008年面臨全球金融海嘯，新台幣大貶，2009年回貶至35元價位，到2011年才又回升至28.475元，而2012、2013年新台幣兌美元在29、30元價位震盪，2014年上半年則都守在30元價位，到6月底才又見到2字頭，在2014年9月4日收盤價見到29.972元後，新台幣兌美元就沒有再出現2字頭，直到26日盤中再見2字頭，至於新台幣收盤有沒有機會再度衝破30元？市場也相當關注。