在25日的亞冠小組賽中，恆大客場6-0大勝香港對方隊，比賽尾聲階段，下半場替補出場的於漢超打進了一粒小角度自由球，為比賽完美收官。通過回看進球視頻，在於漢超罰球的同時，馮瀟霆在禁區另一端賣力的干擾著東方隊的防守隊員，畫面喜感十足。

就在賽后，馮瀟霆也是發微博，調侃這一畫面，並@於漢超索要紅包，於漢超及隊友王上源及一眾圍觀球迷也是留言，熱烈討論。

今天中午，「詩人」馮瀟霆在微博專門發佈題為《我為啥把對手摁在底線》的小作品，解釋此舉是為了讓隊友不越位，並貼圖展示於漢超獎勵自己200元的紅包鼓勵。