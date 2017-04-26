[Wellbet]26日競彩足球相同賠率:阿森納全取三分北京新浪網 (2017-04-26 13:25)
摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。
阿森納vs萊切斯特城
比賽時間：04月27日 02：45
日期:27日凌晨迎來一場英超補賽，阿森納主場面對衛冕冠軍萊切斯特城。阿森納在周末在足總杯中與曼城戰成平手，桑切斯踢進位勝球，阿森納2-1擊敗曼城成功晉級決賽。萊切斯特城在歐冠中1比2不敵馬競遭遇淘汰。
本場賠率是1.58 4.45 5.40，歷史同賠當中，主勝概率為59%，平局概率為23%，客勝概率為18%，賠率顯示主隊優勢明顯。自1999年以來，阿森納從未輸給過萊切斯特城，尤其是主場保持9連勝，無愧是狐狸城的剋星。
主客場方面，阿森納最近9個主場5勝2平2負，其中歐冠不敵拜仁和爆冷不敵沃特福德，表現略有起伏。萊切斯特城近10個主場1勝2平7負，客場成績慘 淡。本場比賽亞盤開出阿森納主讓一球高水，足總杯中淘汰曼城晉級決賽讓球隊士氣大振，儘管上盤水位上升，但是一球盤力度夠深，再加上萊切斯特城不擅客戰，綜合考慮本場比賽阿森納有望全取三分。
本文由[吉祥坊]獨家提供
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑪登瑪朵 愛騷包．瑪登瑪朵 彩粉．瑪登瑪朵 Bra．瑪登瑪朵 亮粉．瑪登瑪朵 束褲．瑪登瑪朵 三角 萊克褲．瑪登瑪朵 Bra A-D．瑪登瑪朵 棉花糖．曼黛瑪璉 瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 生理褲．瑪登瑪朵 棉褲．瑪登瑪朵 罩杯．瑪登瑪朵 抹茶．瑪登瑪朵 Miss 罩杯內衣．瑪登瑪朵 萊卡褲．瑪登瑪朵．瑪登瑪朵 內衣 奶油．瑪登瑪朵 肩帶．瑪登瑪朵 巧克力．瑪登瑪朵 bra 內衣．瑪登瑪朵 咖啡．瑪登瑪朵 防駝．瑪登瑪朵 FOCUS 內衣．瑪登瑪朵 丁字褲．瑪登瑪朵 睡褲．瑪登瑪朵 半罩 內衣．瑪登瑪朵 黑糖．瑪登瑪朵 Miss 內衣．瑪登瑪朵 Style 內衣．瑪登瑪朵 背心
- 星辰 CITIZEN 光動能感光衛星紳士腕錶 CC3001-01E
- 【日本耳寶】充電式耳道式助聽器-雙耳(DB-6SA2)
- ELLE HOMME 時尚巴黎風格12吋筆電扣層休閒後背包 輕量防潑
- 《HOYACASA 花語如詩-紫》絲棉加大四件式兩用被床包組
- ◤EAMKEVC 伊凱文◢ 8131 男士快乾排汗襯衫
- Bell Draft 自行車 公路車 安全帽
- 《TOPAX 莊頭北》一級節能旋烽三口檯面式瓦斯爐 TG-8536G/T
- 【Ray Ban】太陽眼鏡 WAYFARER系列(琥珀-水銀藍#2140F-1176
- ALL+互動英語朗讀CD版 (1年12期) 贈 田記黑木耳桂圓養生露
- iNeno HDMI High Speed 超高畫質圓形傳輸線 2.0版 20M
NBL廣西威壯簽約前國王中鋒 邱大宗召回舊部【北京新浪網】
大爺3元零錢機選中大樂透1161萬 本想中台電風扇【北京新浪網】
瘋狂!哈登50次連環call帶來超六 為冠軍他拼了【北京新浪網】
梅西恐怖數據！製造巴薩44%進球 他=半支球隊【北京新浪網】
20分鐘6中0!美人也見了白頭 打火箭還敢上他嗎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》