摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

阿森納vs萊切斯特城

比賽時間：04月27日 02：45

日期:27日凌晨迎來一場英超補賽，阿森納主場面對衛冕冠軍萊切斯特城。阿森納在周末在足總杯中與曼城戰成平手，桑切斯踢進位勝球，阿森納2-1擊敗曼城成功晉級決賽。萊切斯特城在歐冠中1比2不敵馬競遭遇淘汰。

本場賠率是1.58 4.45 5.40，歷史同賠當中，主勝概率為59%，平局概率為23%，客勝概率為18%，賠率顯示主隊優勢明顯。自1999年以來，阿森納從未輸給過萊切斯特城，尤其是主場保持9連勝，無愧是狐狸城的剋星。

主客場方面，阿森納最近9個主場5勝2平2負，其中歐冠不敵拜仁和爆冷不敵沃特福德，表現略有起伏。萊切斯特城近10個主場1勝2平7負，客場成績慘 淡。本場比賽亞盤開出阿森納主讓一球高水，足總杯中淘汰曼城晉級決賽讓球隊士氣大振，儘管上盤水位上升，但是一球盤力度夠深，再加上萊切斯特城不擅客戰，綜合考慮本場比賽阿森納有望全取三分。

本文由[吉祥坊]獨家提供