日期:4月26日消息，俄克拉荷馬城雷霆隊客場99比105不敵休斯頓火箭，雷霆以1比4輸給火箭慘遭淘汰。MVP獲獎熱門威斯布魯克黯然結束賽季，他很可能成為史上第四位在首輪出局的常規賽MVP。

雖然常規賽MVP獎項並沒有公佈，但從美國媒體目前收集到的投票結果來看，威少當選MVP幾乎沒有懸念。季後賽首輪對陣火箭時，威少的確也打出了MVP般的表現，但他憑藉一己之力無法與火箭抗衡，他和雷霆難逃首輪出局命運。

作為MVP大熱，威少遺憾在季後賽首輪出局，他步了諾維茨基、摩西-馬龍、昂塞德等巨星的後塵。2006-07賽季，諾維茨基帶領小牛戰績領跑全聯盟，諾維茨基也成為歷史上第一個當選常規賽MVP的歐洲球員，可是作為頭號種子的小牛卻在季後賽首輪被勇士黑八。

在諾維茨基之前首輪出局的MVP球員來自火箭，這就是名宿摩西-馬龍，更悲催的是他作為MVP曾兩次吞下首輪出局的苦酒。一次是1981-82賽季他當選常規賽MVP，可惜他所在的火箭首輪1比2不敵超音速被淘汰，那個賽季火箭是西部的第6種子。另一次是1978-79賽季，火箭是東部的第4種子，結果首輪0比2不敵亞特蘭大老鷹被淘汰。

更久遠一些，還有一位MVP在季後賽首輪被淘汰，這就是巴爾的摩子彈的昂塞德，1969-70賽季他當選常規賽MVP，可惜他所帶領的東部頭號種子子彈在季後賽首輪被紐約尼克斯4比0橫掃。

（Melody）