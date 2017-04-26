海沃德27分單打喬立功 爵士滅快船3-2搶賽點北京新浪網 (2017-04-26 13:26)
快船天王山失利
日期:4月26日，爵士拿下「天王山之戰」，在客場以96-92擊敗了快船，總比分以3-2領先。
「單打喬」喬-約翰遜再度立功，投中關鍵球，全場貢獻14分8個籃板。戈登-海沃德拿下了27分8個籃板，魯迪-戈伯特11分、11個籃板和5個搶斷，羅德尼-胡德16分5個籃板， 喬治-希爾12分7次助攻，鮑里斯-迪奧10分。
快船以2-3落後，處於被淘汰的邊緣。JJ-雷迪克拿下了26分，克里斯-保羅28分9次助攻，德安德烈-喬丹14分12個籃板。
傷病這是輪季後賽的主題。爵士在首戰前20秒就損失了大將魯迪-戈伯特，上一場才復出。而快船則損失了布雷克-格里芬，賽季報銷。
在第4戰中，爵士大將戈登-海沃德因食物中毒，只打了半場。老將喬-約翰遜成為拯救爵士的英雄，在最後一節砍下了13分。
海沃德今天復出，並且有不錯的表現，雙方都克服傷病的影響，一直打得難解難分。
喬丹以一記空中接力扣籃拉開戰幕，快船以7-0開局。海沃德兩度還以三分，戈伯特籃下得手，爵士還以一波11-0，迅速反超。爵士在本節最後4分鐘一分未得，而快船在本節最後5分鐘也只投中一球，首節過後，快船以21-19領先。
少了格里芬，保羅肩上的擔子更重，他不但要組織全隊，還要負責得分。第二節還有3分10秒時，保羅助攻，喬丹籃下得手，快船以40-36領先。不過快船在本節剩下的時間未能再投籃命中，而胡德和希爾相繼投中三分，爵士以一波10-3結束本節，從而以46-43反超。
雙方開始防守大戰，第三節的最後7分53秒，快船竟然只投中一球。爵士命中率也不高，本節還在45.7秒時，約翰遜命中三分，爵士以62-56領先。快船此後才由克勞福德突破上籃得手。海沃德在本節最後時刻扣中壓哨球，爵士以64-58保持優勢。
保羅連續命中兩記三分，在第四節將比分扳成69-69，胡德和海沃德也相繼還以三分，爵士以77-69再度取得優勢。快船不斷反撲，比賽還有1分05秒時，雷迪克突破上籃后，他們只以85-88落後。
雙方各兩罰兩中后，最後時刻挺身而出的仍是約翰遜，他在比賽還有19.2秒時中距離命中，爵士以92-87領先，「單打喬」時刻再度出現。
快船不甘心束手就擒，比賽還有5.1秒時，保羅投中三分，將比分追成92-94。可惜為時已晚，希爾兩罰兩中后，領先4分。
最終快船無力回天，以2-3落後，再輸一場，就意味著賽季的結束。（吳哥）
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