影視劇的拍攝常常要藉助各種道具，但是國產劇中使用的有些道具卻顯得好像是導演在懷疑觀眾的智商……

在我們早期的電視劇裡由於經費有限，道具師們只能湊合，在葉童版的《倚天屠龍記》里，趙敏被關在寒冷的冰窖。

而這個冰窖，傻子也能看出來是用塑料布鋪滿了牆，我們可以理解劇組經費不足。但，糊塑料布的時候能糊緊一些么，一整片塑料布在風中搖曳起舞，就差獵獵作響了……

神鵰俠侶里，塑料布也在怒刷存在感，它明亮的宛如掛在峭壁上的大涼皮。

有些道具師認為觀眾沒有見識過什麼叫真正的油潑辣子面，開頭一位將士提到皇上在這吃過油潑辣子面。

鏡頭一轉，皇上把這碗油潑辣子面賞給了衛青，這難道不是家喻戶曉的方便麵？？？

這才是真正的油潑辣子面，道具師糊弄我們也就算了，你們是欺負皇上沒見過世面嗎。

為了避免穿幫，導演難道你安排衛青吃青菜不能解決這個問題嗎。

《尋秦記》里道具師為了顯得劇組有錢，特地找了一塊金光燦燦的塑料冒充和氏璧，順便加上了喪心病狂的綠光。

讓人不禁想唱一曲 「穿越過前面山頂和層層白雲，綠光在哪裡」

而《羋月傳》里的和氏璧顯然又低調了許多，白色象徵著純潔無暇，拿在手中觸手生涼。

重要的是！價格也很良心，只要1塊8 緩震又抗折 買不了吃虧買不了上當。

有了和氏璧做鋪墊，公主大人的夜明珠溜溜球都不算什麼了呢~

還有些導演調皮起來，大羅神仙也難擋。當年把我們嚇到半死的焦屍其實是黑人朋友代替的……

真連化妝的錢都省了，大兄弟就算睜開眼也沒人發現。

還有些道具組並不差錢，他們在道具上力爭精益求精，絕不用特效矇混過關，我們人類的朋友——狗子，在這些電視劇裡起了至關重要的作用。

它們可以是大狐狸

也可以是小狐狸

有時候還要客串一下兇狠的狼

真忍不住為道具組的奇思妙想鼓掌，你們不去做傳銷頭頭白瞎了啊~

另一個常駐各大古裝劇的御用道具還有麥麗素，它是絕情丹

它是救人性命的解藥

它還是濟公身上搓下的伸腿瞪眼丸

鐵打的麥麗素流水的演員，一顆麥麗素翻手為雲覆手為雨，叫你生也能讓你死，吃下這顆麥麗素我們還是好朋友。

有不差錢的劇組，自然還有土豪劇組。在一個夜黑風高的夜晚，一對恩愛的小情侶相擁入眠，不料一個大叔突然闖進來對二人拔刀相向。

血液噴洒在大叔的臉上、身上，不留絲毫痕迹。

這是多麼神奇的血液啊，真當我們看不出來是枸杞。看來，道具組給的預算太多了，不然怎麼會用98一斤的枸杞，

冒充3塊6毛8的血漿

你們這劇組五行缺腎，欠補啊~

我們的電視劇發展至今，道具師們已經不能滿足於簡單的物物代替了，他們開啟了古今中外混搭風。

大俠初登場，一招一式威風凜凜，行走坐卧見猶如霹靂閃電俠

但你安排人體模特來陪練啥想法？是嫉妒模特的胸比你大嗎，看我一招排山倒海把你懟成飛機場！

意不意外？驚不驚喜？道具組的心思你別猜，猜來猜去也猜不明白，今天你被電視劇套路了嗎~