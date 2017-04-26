導演是不是以為我們傻？國產劇中侮辱觀眾智商的那些道具北京新浪網 (2017-04-26 13:20)
影視劇的拍攝常常要藉助各種道具，但是國產劇中使用的有些道具卻顯得好像是導演在懷疑觀眾的智商……
在我們早期的電視劇裡由於經費有限，道具師們只能湊合，在葉童版的《倚天屠龍記》里，趙敏被關在寒冷的冰窖。
而這個冰窖，傻子也能看出來是用塑料布鋪滿了牆，我們可以理解劇組經費不足。但，糊塑料布的時候能糊緊一些么，一整片塑料布在風中搖曳起舞，就差獵獵作響了……
神鵰俠侶里，塑料布也在怒刷存在感，它明亮的宛如掛在峭壁上的大涼皮。
有些道具師認為觀眾沒有見識過什麼叫真正的油潑辣子面，開頭一位將士提到皇上在這吃過油潑辣子面。
鏡頭一轉，皇上把這碗油潑辣子面賞給了衛青，這難道不是家喻戶曉的方便麵？？？
這才是真正的油潑辣子面，道具師糊弄我們也就算了，你們是欺負皇上沒見過世面嗎。
為了避免穿幫，導演難道你安排衛青吃青菜不能解決這個問題嗎。
《尋秦記》里道具師為了顯得劇組有錢，特地找了一塊金光燦燦的塑料冒充和氏璧，順便加上了喪心病狂的綠光。
讓人不禁想唱一曲 「穿越過前面山頂和層層白雲，綠光在哪裡」
而《羋月傳》里的和氏璧顯然又低調了許多，白色象徵著純潔無暇，拿在手中觸手生涼。
重要的是！價格也很良心，只要1塊8 緩震又抗折 買不了吃虧買不了上當。
有了和氏璧做鋪墊，公主大人的夜明珠溜溜球都不算什麼了呢~
還有些導演調皮起來，大羅神仙也難擋。當年把我們嚇到半死的焦屍其實是黑人朋友代替的……
真連化妝的錢都省了，大兄弟就算睜開眼也沒人發現。
還有些道具組並不差錢，他們在道具上力爭精益求精，絕不用特效矇混過關，我們人類的朋友——狗子，在這些電視劇裡起了至關重要的作用。
它們可以是大狐狸
也可以是小狐狸
有時候還要客串一下兇狠的狼
真忍不住為道具組的奇思妙想鼓掌，你們不去做傳銷頭頭白瞎了啊~
另一個常駐各大古裝劇的御用道具還有麥麗素，它是絕情丹
它是救人性命的解藥
它還是濟公身上搓下的伸腿瞪眼丸
鐵打的麥麗素流水的演員，一顆麥麗素翻手為雲覆手為雨，叫你生也能讓你死，吃下這顆麥麗素我們還是好朋友。
有不差錢的劇組，自然還有土豪劇組。在一個夜黑風高的夜晚，一對恩愛的小情侶相擁入眠，不料一個大叔突然闖進來對二人拔刀相向。
血液噴洒在大叔的臉上、身上，不留絲毫痕迹。
這是多麼神奇的血液啊，真當我們看不出來是枸杞。看來，道具組給的預算太多了，不然怎麼會用98一斤的枸杞，
冒充3塊6毛8的血漿
你們這劇組五行缺腎，欠補啊~
我們的電視劇發展至今，道具師們已經不能滿足於簡單的物物代替了，他們開啟了古今中外混搭風。
大俠初登場，一招一式威風凜凜，行走坐卧見猶如霹靂閃電俠
但你安排人體模特來陪練啥想法？是嫉妒模特的胸比你大嗎，看我一招排山倒海把你懟成飛機場！
意不意外？驚不驚喜？道具組的心思你別猜，猜來猜去也猜不明白，今天你被電視劇套路了嗎~
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 30分 Ｇ/I1 鑽戒求婚戒
- BURBERRY Canvas 格紋拼接拉鍊設計托特包(中/黑色)
- 【Panasonic國際】55吋 高畫質FHD LED液晶顯示器+視訊盒(TH
- iNeno HDMI High Speed 超高畫質扁平傳輸線 2.0版-5M
- RABEANCO真皮經典束口水桶包 橘紅
- Jeep 迷彩拼接羊毛外套-綠色
- 【MIZUNO眼鏡】休閒簡約款(銀#MF858 C22)
- ADIDAS CRAZYLIGHT BOOST LOW-男
- 【ASUS華碩】X550JX-0093J4200H 15.6吋FHD I5-4200H 4G記憶
- 【西班牙Pujadas】1921輕鑄鐵平底鍋(28cm)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》