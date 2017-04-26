來源：界面新聞 鄭萃穎

杭州為即將到來的五一出台通知，限制共享單車在景區的使用；而紹興也開始管理共享單車的引入。政府開始介入監管市場上的共享單車，解決過度投放可能帶來對公共空間秩序的影響。

4月25日據杭州之聲報導，杭州市交通運輸局、城管委、公安局、西湖風景名勝區管委會等4部門聯合發佈了《杭州市關於「五一」期間非機動車管理事項的公告》。公告要求，包括共享單車、自有自行車在內的非機動車不得在機動車道、非機動車道停放，嚴禁在盲道、消防栓、單位出入口、人行橫道周邊停放，嚴控部分景區的非機動車停放。

在西湖景區的斷橋、雷峰塔、岳廟、太子灣公園、印象西湖、蘇堤南北口、湖濱三公園音樂噴泉以及西溪濕地等人流密集場所及周邊區域，嚴控共享單車等非機動車停放；禁止在西湖景區、武林廣場、西溪濕地、錢江新城核心區等區域投放互聯網租賃自行車；蘇堤、白堤等景區道路以及武林廣場、吳山廣場、西湖文化廣場、運河廣場等城市廣場、步行街等，禁止非機動車通行。

「剛剛過去的清明節小長假，景區和市區部分路段，受到了非機動車無序停放的嚴重干擾。我們不能讓五一小長假期間再出現這樣的情況。」杭州市交通運輸局副局長陸獻德在公告發佈會上說。

今年清明期間，共享單車擠滿西湖等景區的情況給當地市民和外來遊客帶來困擾。今年以來，進入杭州的共享單車企業包括Hellobike、小鳴單車、騎唄、永安行、ofo、摩拜，據統計，杭州Hellobike、小鳴和騎唄三家的單車總數已接近15萬輛，市場接近飽和。而杭州歷來是五一假期遊客喜愛的旅遊目的地，五一景區的人流量恐將超過清明，對共享單車的管理勢在必行。

據當地媒體報導，過去兩個月來，杭州交警、杭州城管等都曾在市區各人行道、非機動車道、機動車道進行排查，並且挪移、暫扣了一批亂停放的非機動車。五一期間，杭州市城管委會加大對非機動車道的排查力度，景區管委會也會加派工作人員在禁行區、禁停區周邊引導遊客有序通行。

就在近日，浙江紹興市越城區綜合行政執法局依法暫扣了200多輛「小鳴單車」，並叫停原本準備試點投放的摩拜單車。原因是小鳴單車在沒有經過審批、報備的情況下進入了紹興城區。

據《錢江晚報》報導，為保證城區市容市貌的有序管理，執法人員通知小鳴單車望對方收回已投放單車，等待獲得准入規定后再進駐紹興市場。同時，越城區城管、交警等部門對未經審批私自投放市內的小鳴單車做出暫扣處理。執法局相關負責人對媒體表示稱，紹興市正在擬定共享單車管理辦法的初稿，等管理辦法正式發佈后，會在總量控制的前提下，再引入符合標準的單車企業。

除了杭州、紹興，今年3月，有消息稱上海市交通委由於「中心城區投放點容量趨於飽和」，要求6家共享單車企業暫停在上海市中心城區投放。另外，北京西城區政府管理部門也出台相關規定，要求靈境衚衕、長安街沿線等10條大街禁止停放共享單車。各地政府除了對共享單車的引入、安全保障、信用體系建設等作出了規定，也開始對共享單車與城市交通、公共空間秩序的關係進行調整。