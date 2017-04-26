大同董事之爭 林郭文艷:商標權不容侵犯中央社 (2017-04-26 13:15)
（中央社記者張建中台北26日電）大同董事席次爭奪戰越演越烈，總經理林郭文艷表示，大同寶寶商標權不容侵犯，對於訴訟則尊重司法裁定。
大同即將於5月11日舉行股東常會，將全面改選董事，因市場派介入，使得董事改選選情緊張。
市場派日前以小股東名義刊登廣告，以「大同寶寶沒臉見人」為題，指林蔚山、林郭文艷夫婦經營的大同公司不准大同寶寶在報紙上露臉。
林郭文艷上午在「風華大同 永續農博」記者會後受訪時表示，大同寶寶商標權不容侵犯，必要時將採取法律行動。
至於欣同投顧提假處分案在台北地院的裁定中勝出，暫列大同董事候選人，大同向高院提抗告，林郭文艷說，尊重司法裁決。1060426
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