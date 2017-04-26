（中央社記者潘智義台北26日電）小S主持的「姐姐好餓」綜藝節目播出後，成功吸睛；愛奇藝副總裁姜濱表示，小S的表現是前無古人後無來者，色膽包天，卻人性純良，看誰能征服男神的味蕾，俘獲男神的心。



姜濱與知名節目製作人詹仁雄今天在愛奇藝舉辦「玩內容、無象限、愛奇藝」新論壇互動，大談從電視綜藝到網路綜藝。



詹仁雄開玩笑說，小S原本沒打算到中國大陸主持這個在愛奇藝平台播出的綜藝節目，但每天訪一個男神，對一個寂寞的家庭主婦還是很有吸引力。



他透露，姐姐好餓節目安排小S和一位女神來賓比做菜，但誰能吸引男神來賓；新單元將邀小S的姊姊大S上節目，大S對小S講了一段以前沒講過的話，讓小S淚眼潰堤。



另外，小S還對來賓林志玲承諾1年內不攻擊她，否則捐100萬元給慈善機構。



小S還拿中國大陸來賓上節目的禁忌開玩笑，因為藝人上節目前可以先說好，哪些話題不能問，但小S就是有辦法，直接在錄影時問來賓「聽說你有幾個問題不能問」，結果當事人李治廷馬上說「妳指的是冰冰？」



詹仁雄說，從此之後，中國大陸藝人上「姐姐好餓」通告，都不敢事前講有哪些話題不能問，因為將成為必問話題。有時主持人「讓來賓講不出話」，其實大家就是愛看大牌明星講不出話的冷場畫面。



姜濱直言，姐姐好餓新節目色香味具全，不但播出平台好，主網站1天活躍人數達1.2億人，有優秀的分享能力；節目的數據也好，主站12期點閱率有4.2次點擊，百度節目指數30天上漲近100%，主話題閱讀量達15.2億個。1060426