（中央社記者梁珮綺台北26日電）民間團體認為遠雄拿到建照蓋大巨蛋的過程有瑕疵，提出撤銷建照行政訴訟，台北高等行政法院今天做出判決，民團敗訴。台北市長柯文哲表示，大巨蛋取得建照過程怪怪的，但合法。



遠雄在民國100年以6天時間取得建照，民團認為不合理，提告撤銷環評審查結論、都審核定、建照核發處分等行政訴訟，台北高等行政法院今天更一審宣判，認定台北市政府在核發過程中未違法，也沒有違反以文化體育設施使用為主的目標，判決提告者敗訴，全案可上訴。



柯文哲今天出席居住正義論壇第四場，中間休息時受訪，表示遠雄取得建照過程確實「怪怪的」，但法律上合法，後來是因不按圖施工才被停工。他也向記者說，「我跟你講，中華民國合法、怪怪的事情很多。」



柯文哲說，「6天跑完所有流程，我怎麼看都怪怪的，合法拿到建照還不按圖施工，就不能怪我了。」1060426