大巨蛋案 柯：取得建照過程怪怪的但合法中央社 (2017-04-26 13:13)
（中央社記者梁珮綺台北26日電）民間團體認為遠雄拿到建照蓋大巨蛋的過程有瑕疵，提出撤銷建照行政訴訟，台北高等行政法院今天做出判決，民團敗訴。台北市長柯文哲表示，大巨蛋取得建照過程怪怪的，但合法。
遠雄在民國100年以6天時間取得建照，民團認為不合理，提告撤銷環評審查結論、都審核定、建照核發處分等行政訴訟，台北高等行政法院今天更一審宣判，認定台北市政府在核發過程中未違法，也沒有違反以文化體育設施使用為主的目標，判決提告者敗訴，全案可上訴。
柯文哲今天出席居住正義論壇第四場，中間休息時受訪，表示遠雄取得建照過程確實「怪怪的」，但法律上合法，後來是因不按圖施工才被停工。他也向記者說，「我跟你講，中華民國合法、怪怪的事情很多。」
柯文哲說，「6天跑完所有流程，我怎麼看都怪怪的，合法拿到建照還不按圖施工，就不能怪我了。」1060426
關鍵字：
上一則：前瞻條例完成初審 朝野爆激烈衝突
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
川普打槍與蔡英文通話 柯文哲：外交政策本來就講實力【NOWnews今日新聞】
本報社評--橫柴入灶的政府【中央網路報】
本報透視集--蔡英文被川普打臉【中央網路報】
前瞻基建廣闢捷運 呂秀蓮：空蕩車廂成活動蚊子館【NOWnews今日新聞】
本報透視集--國會霸權、立法專斷【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》