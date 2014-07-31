（中央社台北26日電）在中國大陸武漢舉行的2017羽球亞錦賽，世界排名第1的台灣女將戴資穎首戰僅花24分鐘，就以直落二淘汰會外賽晉級的越南選手阮翠玲，輕鬆晉級。



戴資穎從去年香港超級賽摘冠之後，已經連續在超級系列年終賽、全英公開賽、馬來西亞超級賽與新加坡超級賽連續拿下5座冠軍，氣勢無人能擋。



今天面對阮翠玲，戴資穎沒有遇上太多麻煩，首局一開賽就以7比0大幅領先，進而以21比10拿下；第2局情況也差不多，阮翠玲只在1比0時取得整場比賽唯一的領先，接下來戴資穎連拿8分，拉開比數，最終以21比10、21比8輕鬆晉級，僅僅花了24分鐘。



戴資穎第2輪將對上另一名越南選手武氏妝。



在男單方面，名列第7種子的周天成也以直落二扳倒斯里蘭卡選手尼路卡（Niluka Karunaratne）。1060426