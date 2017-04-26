（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院今天初審通過前瞻基礎建設條例草案，但過程中並不平靜，朝野爆發激烈衝突，國民黨立法院黨團為阻止審查，更扛會議桌試圖衝撞，以及潑水、咖啡阻止議事人員宣讀條文。



立法院經濟等6委員會今天舉行聯席會議，審查前瞻基礎建設條例草案，會議開始時，國民黨團就要求程序發言，會議主席、民進黨立委邱議瑩同意後，藍委們便輪番上台發言，主張條例應退回重擬。



就在約11時30分左右時，當國民黨立委鄭天財在發言時，民進黨立委紛紛走到台前手舉標語抗議，國民黨立委見狀便也在一旁相互叫陣，此時邱議瑩裁示停止發言、進入逐條討論，並開始宣讀條文。



此舉也引爆朝野另一波的衝突，國民黨立委試圖到主席台前搶奪麥克風，開始與民進黨立委相互推擠，廖國棟也為阻止議事地進行，扛起一旁的會議桌，與幾位國民黨立委合力抬著會議桌往主席台衝，場面一度陷入混亂，但仍無法阻止。



過程中，國民黨立委黃昭順則拿也起水杯，潑往主席台，這再度引起朝野間的相互對罵；而廖國棟更是拿起咖啡，欲灑向主席台，前面2杯雖遭到民進黨立委的制止，但最後仍潑了一杯過去。



雖然國民黨立委使盡全力阻擋議事地進行，但因為民進黨立委擁有人數優勢，保護住主席台，讓議事人員能順利宣讀條文，最後全案送出委員會，完成初審。會後，朝野黨團分別召開記者會，互批野蠻、霸凌、暴力。1060426