（中央社記者蔡怡杼台北26日電）時代力量立委黃國昌質疑永豐金的三寶超貸案涉關係人交易，金融監督管理委員會表示，會繼續查下去，但就目前資料來看還不是關係人交易。



立法院財政委員會今天處理106年度中央政府總預算案有關金融監督管理委員會主管預算凍結書面報告6案、專案報告46案，計52案。



黃國昌質詢時指出，何壽川違反產經分離政策，擔任YFY Global以及YFY International兩家董事長，且這兩家不是普通的公司，是永豐餘控制海外資產最重要的兩家海外控股公司，控制金額達265億元。



黃國昌進一步指出，永豐餘集團透過YFY、元太科技投資三寶建設董事長李俊傑控制的紙上公司Giant Crystal（GC）可交換公司債，透過境外公司層層控制，最終控制了上海1788房地產大樓，另一方面透過永豐金租賃擔任金主違法放貸，等於是左手投資房地產，右手叫金融體系違法放貸。



金管會主委李瑞倉表示，對永豐金的金檢初步計畫到5月3日，但委員說的是新的發現，金管會也會繼續查下去，請永豐金來說明。



證期局局長王詠心說明，永豐餘及元太科技投資李俊傑控制的GC可交換公司債，而GC交換的標的是GC持股的STAR CITY（SC）股票，等於永豐餘可透過交換債享有上海靜安區1788大樓的投資利益。



王詠心表示，永豐餘及元太科技持有的GC可交換公司債今年6月到期，到期後若未轉換成SC股票，則可領回當初投入本金加計3%利息，即使轉換後，永豐餘及元太對SC的持股仍不到2成，沒有控制權，還不構成關係人交易。



另外，王詠心也指出，永豐金證券（亞洲）對輝山乳業單一股票曝險高度集中，檢查局也正金檢中，同時，金管會也要求證券業加強對海外子公司的管理，如母公司要訂立對海外事業的風險管理措施。1060426