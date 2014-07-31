（中央社溫哥華25日綜合外電報導）美國女網名將小威廉絲今天自爆，她是因為手滑按錯按鍵，才讓孕事意外曝光。此外，小威保證，她在當了媽媽後，一定會回到球場，且希望寶寶幫她加油，不要哭得太厲害就好。



小威廉絲（Serena Williams）在溫哥華TED大會台上與記者金恩（Gayle King）閒聊時，開心並坦率地分享她對家庭與比賽的心情，還有不小心公布懷孕喜訊的過程。



小威說，她每週都會自拍記錄懷孕過程，結果不小心把穿著泳衣的自拍照傳至社群媒體。



在廣大民眾看到那張照片前，她只跟一小戳親友分享她懷孕的喜訊。



小威笑著說：「你也知道，社群媒體就是這樣，按錯一個按鍵，就會一發不可收拾。」她說：「我之前都處理得很好，只是這次手滑了。」



小威說，她是在澳洲公開賽開打前2天才知道自己懷孕。小威最後仍一路過關斬將，勇奪后冠。



她提到她在比賽期間很緊張，不確定這對她或寶寶來說是否太危險。



小威說，她是帶著不同心境比賽，擺脫疲勞與壓力。每個人都期盼她奪冠，很少人知道她要當媽了。



小威說：「我必須覺察任何負面情緒，抑制這樣的念頭擴散，思考下一步該怎麼走。」



小威將在今年9月滿36歲時卸貨。小威提到她的網壇未來時說：「我當然打算要復出。我的寶寶將出現在觀眾席，希望可以替我加油打氣，不要哭得太厲害。」（譯者：中央社張曉雯）1060426