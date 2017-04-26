高雄壽山國家自然公園內的野生獼猴，因為經常搶食、攻擊遊客，成為另一個生態問題，但是，內政部營建署特別委託國內知名生態紀錄片導演廖東坤，在野外費盡3年心力，完成「野性壽山—臺灣獼猴生態紀實」紀錄片，透過主角「猴王」馬凱的故事，紀錄野生獼猴家族的歷史，並希望藉由本部影片引起民眾對國家自然公園生態環境的感動，同時透過環境教育及解說宣導，讓民眾充分瞭解壽山國家自然公園保育工作，並導正民眾的偏差遊憩行為，例如餵食獼猴。



