過去替代役男要出國，得跑一大堆流程與手續，內政部為節能減碳及簡政便民，從現在起，役男想要出國不用再為了護照蓋核准章傷透腦筋，只要持護照及主管機關發給的核准通知單就可以辦理出境！



根據役政署統計，研發及一般替代役役男申請出境的人次，104年有9,186人次，105年有9,967人次，預估今(106)年將有約1萬人次的出境役男可因此受惠。



