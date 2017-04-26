內政部放寬流程 役男出國免蓋章教育廣播電台 (2017-04-26 12:07)
過去替代役男要出國，得跑一大堆流程與手續，內政部為節能減碳及簡政便民，從現在起，役男想要出國不用再為了護照蓋核准章傷透腦筋，只要持護照及主管機關發給的核准通知單就可以辦理出境！
根據役政署統計，研發及一般替代役役男申請出境的人次，104年有9,186人次，105年有9,967人次，預估今(106)年將有約1萬人次的出境役男可因此受惠。
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