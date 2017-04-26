臺北市教育局舉辦「酷課500萬登入獎勵計畫」、「知識地圖挑戰王」與「酷課影片人氣王」活動得主昨天(25號)出爐！原定送出12臺iPad Mini給活動績優學生，但為了鼓勵學生積極參與，教育局局長曾燦金特別加碼贈送6臺iPad Mini，而你知道在「臺北酷課雲」上的點閱王是誰嗎？永春高中數學老師曾慶良製作的「google雲端影片之製作」可是超過萬人點閱！



臺北市教育局局長曾燦金說，目前在「臺北酷課雲」平臺上，熱門的搜尋關鍵字前三名依序為「英文」、「數學」、「負數」，反映出對多數學生而言，英文及數學仍是學習上最容易產生困惑，可透過線上教學影片的輔助，加強學習效果的科目。臺北酷課雲截至4月20號，平臺瀏覽人次突破520萬人次，親師生可於臺北酷課雲平臺觀看5,569支線上教學影片，運用4萬205筆公開試題，學習資源十分豐富；平臺上的線上教學影片以年級、科目、領域作為分類，讓學生方便使用學習。這些影片出自於臺北市及其他縣市教師的智慧，以「創用CC授權」的精神，免費分享給全國師生使用，讓學生課前預習、自主學習、補救教學及教師進行翻轉教學可當作素材！