日期:4月26日，聖安東尼奧馬刺主場116-103擊敗孟菲斯灰熊，將三個系列賽總比分變成3-2。比賽中，馬努-吉諾比利和文斯-卡特這兩位老將的充分展現職業精神，寸土必爭的表現，讓人感動，唏噓。

在本賽季還在NBA效力的所有球員里，卡特和馬努，是年紀最長的兩位。其中卡特出生於1977年1月26日，馬努生於同一年的7月28日（均為當地時間），兩個人在今天加一起已經39歲零362天，只差3天，就年滿80歲了！

兩位老將當年都是稱霸一方的當世豪傑：其中卡特和科比、艾弗森、麥迪，並稱四大分衛，而馬努除了在國際舞台上帶領阿根廷國家隊多次的給夢之隊好看之外，來到NBA賽場之後，也被認為是關鍵時刻個人威脅最接近科比的外線球員之一。

時過境遷，而今兩位老將都已經失去肩負整支球隊的能力，但就鬥志、慾望，和職業態度而論，卻沒有半分稍減。

本場比賽最令人動容的時刻發生在第三節結束前3分53秒：當時灰熊進攻，卡特外線控球稍有疏忽，馬努立即加速上搶，將球撥走。卡特反應也相當迅速，馬上作勢反搶，兩名老將倒地撲球，然而卡特畢竟慢了一步，被對手搶先控制住球后，收勢不及，直接將馬努壓倒在地。

慢動作顯示，這一球馬努吃虧不小，因為奮不顧身，整個身體失去重心，頭部也完全暴露，碰撞之後，整個臉的右側被直接按在地板上摩擦。之後場邊暫停，當轉播鏡頭對準馬努時，他右邊額頭，右側顴骨，以及那個突出的大鼻子上，也都明顯出現了紅腫的跡象。

十五年前，正值巔峰的卡特和馬努，每每相遇都能為球迷奉上對攻表演，十五年後，鬍鬚斑白的卡特，和早已謝頂的馬努，仍用防守端的不遺餘力，濕潤我們的眼眶。而相比出眾的才華，這種職業精神，這才是我們尊敬他們，喜愛他們的真正原因。

（熊貓）