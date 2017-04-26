零利率房貸！世新公廣系學生團隊推「不可能的任務」中央網路報 (2017-04-26 12:18)
全球房價負擔最沉重前10名，包括香港、中國、新加坡等亞洲重點地區，而台灣是第10名！近年來，台北市房價收入比已超過15倍，遠遠大於3至6倍的合理區間！高房價與其所帶來的重擔已不是議題，而是我們實際生活的寫照。世新大學公共關係暨廣告學系畢業製作小組「危險人物」（The Wanted）有感於台灣低薪高房價環境與其所帶來的影響，透過與電影【乳．房】的合作，推出「眾瘋銀行—房貸方案」，以直觀及諷刺的方式呈現購屋會面臨的現實重擔與常見問題，讓大眾看到在台北這個城市買房的真實模樣。
畢製小組「危險人物」表示，在生活中常聽到許多與「低薪」、「買房」相關的看法，像是「物價漲，薪水不漲」、「薪低不成家」、「年輕薪低窮忙買不起房」、「要安定（成家）要有房」、「有房有擔當」等已深植在社會中，而我們也視之為理所當然，這是件瘋狂的事！為此，「危險人物」以「整個城市，就是一所精神病院」為發想核心並運用所學，企劃出專門提供瘋子借貸的「眾瘋銀行」，其所提供的金融服務僅有一項—零利率房貸。「眾瘋銀行」網站內容以極具幽默、反諷的口吻闡述大眾購屋時的常見問題，並在網頁中設置「血腥案例」專區，陳列出購屋時所需面對的三種真實情境。其中，情境之一的社會新鮮人面對購屋的先決條件更是令「危險人物」即將踏入職場的七位組員哀聲連連。
同時「危險人物」提及，「眾瘋」的概念不僅講述如今的社會，其亦呈現了電影【乳．房】在低薪、高房價的「眾瘋」故事背景中，男女主角透過乳房的交換行為，而完成買房夢！既諷刺又真實，既詼諧又悲涼，在旁觀者的眼中，更是瘋狂！畢製小組認為，眾瘋銀行不是呼籲大家不要買房，而是去反思處在如今這個低薪高房價的「眾瘋」社會，我們追求的究竟是『房』？還是『家』？」
4月28日至4月30日在松山文化創意園區五號倉庫，「危險人物」將在畢展現場，讓觀展人「以電影【乳．房】的視界看城市」，看看這座城市中的人們為了「房」而瘋狂的同時，又是如何看待「買房」與「擁有一個家」的呢？
【眾瘋銀行網站】
https://chi42123.wixsite.com/crazybank
【更多詳細資訊請參考—《乳。房》臉書粉絲專頁】
https://www.facebook.com/%E4%B9%B3%E6%88%BF-243831019361721/
(本報訊)
【中央網路報】
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