【中央網路報】

果菜市場 高雄市府以「遷建果菜市場、打通十全路」為由，去年強制拆遷果菜市場牴觸戶，現在卻傳出「果菜市場不遷建、十全路轉彎。」國民黨市黨部主委黃柏霖、副主委陳麗娜以「騙菊又來了」痛批市府，認為市府不能以「新建現代化果菜市場、十全路筆直貫通」的美麗願景誘騙市民、達成拆遷目的後就翻臉不認帳。國民黨反對市府「黑箱作業」、「私相授受」，要求十全路貫通、停車場等相關工程立即停工，以公開程序和市民重新協商，待取得共識後再行施工。黃柏霖表示，高雄果菜市場興建於民國61年，這座高齡45的市場設施老舊，地方上一直有遷往他地、新建現代化果菜市場的呼聲。陳菊市長民國100年在議會答覆他質詢時，曾明確表示為打通十全路，果菜市場將遷往仁武的「民生物流園區」。後來又改為移到北側，斥資10億打造地上2樓的果菜觀光市場、滯洪池公園與停車場，預計2018年完工。黃柏霖指出，四月2日他才剛提醒農業局，果菜市場改建為現代化市場後會有停車空間不足問題，當時農業局還表示「新果菜市場」將提供240多個停車位等等，不料才短短20天就大轉彎，辦市政辦得像家家酒，把市民、議員耍得團團轉，行徑荒唐，莫此為甚！陳麗娜表示，依原先規畫，果菜市場北遷後，十全路筆直抵達覺民路，空出來的南側土地可以活化或綠美化利用，北側滯洪池、新果菜市場、停車場，可以滿足各方需求。果菜市場不遷後，十全路被迫北移25公尺，說好的筆直十全路不見了，屆時民族路口的超大車流碰上十全路Z字形路口，難道不會造成交通阻塞、增加車禍發生率嗎？此外，新方案裡果菜市場留在南側，卻在北側興建五層樓停車場，這樣一來，市場攤商和消費者必須穿過25公尺寬的十全路，危險又不方便。陳麗娜認為，打通十全路、遷建果菜市場是定案幾十年的計畫，市府不做任何交通及環境影響評估，也未咨詢專家學者、地方民意就冒然改變既有的計畫，這麼離譜的決策難怪會引起「黑箱決策」的批評。黃柏霖表示，市府政策大轉彎已引起各界譁然，重新檢討聲不斷。然而在還沒共識之下，十全路打通連接覺民路的第一期工程已在四月動工，預計七月完工，這種「案渡陳倉」的作法必然後患無窮。尤其這方案做下去，「十全路將永遠彎下去，果菜市場也會繼續老下去」，路不直、市場繼續老舊，地方無法接受。黃柏霖、陳麗娜呼籲市府不要一錯再錯，相關工程必須馬上停下來，不要執意施工釀出無可挽回的大錯，激起更多民怨！(本報訊)