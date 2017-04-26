【中央網路報】

以「全球融合 放飛音樂夢想」為主題的亞洲少兒音樂協會全體會員大會在中國香港召開。中國爽樂坊唱片CEO，著名音樂人、亞洲流行音樂協會理事、中國最具影響力的「金牌童星製作人」陳爽當選「亞洲少兒音樂協會」大中華區主席一職。陳爽，華語流行樂壇唱作人，青年詞曲作家，中國最具影響力的「金牌童星製作人」，爽樂坊唱片CEO，中央電視台《超級童聲》節目特邀音樂總監，受邀出任過央視、遼寧衛視、河南衛視、江西衛視、湖南衛視、青海衛視、陝西衛視、安徽電視台、山西電視台、四川電視台、成都電視台、達州電視台、漢中電視台、資陽電視台、德陽電視台、閬中電視台等全國幾十家電視台音樂選秀節目評委導師。陳爽畢業於四川音樂學院表演系，大學畢業曾在四川音樂學院留校任教兩年。他是集作詞、作曲、演唱、錄音、製作、編導於一身的全能型音樂才子，2002年獲央視第十屆全國青年歌手電視大獎賽（全國總決賽）「螢屏獎」，2003年CCTV《音樂擂台》年度十大新人歌手獎，2004年面向全國出版發行了個人首張創作演唱大碟《巴山戀曲》成為國內知名藝人。2007年，陳爽一手創辦了他的專屬唱片製作廠牌「爽樂坊唱片」，開始由一名實力派歌手藝人成功轉型為國內一線的「童星音樂製作人」。在幕後創作打造了國內當紅童星阿爾法的全部原唱單曲，相繼為童星阿爾法創作打造出了《花兒紅》、《賽場雄風》、《大英雄》、《熱愛》、《武當少年》、《新年恰恰》等很多首膾炙人口的熱門原唱單曲，將童星阿爾法的音樂事業推向了新的巔峰。也為陳爽樹立了在兒童音樂製作與童星打造領域獨特而權威的樂壇地位。除了新疆童星阿爾法，周杰倫的小徒弟侯高俊傑（寶寶）、《家有兒女》「小雪」楊紫、「快嘴小子」賈雲哲、台灣鋼琴神童游松澤等國內及台灣眾多超人氣童星均演唱了音樂人陳爽的原創童歌作品。在青少年兒童當中廣為傳唱。多年來，陳爽先後創作推出了100多部原創兒童音樂作品，其影響力享譽海內外。在內地、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、加拿大、美國等地都有青少年兒童自發傳唱。2010年，由中央電視台為陳爽的童歌作品《我不上你的當》頒發了「全國兒童歌曲銀獎」與「最具人氣作品獎」。2011年CCTV著名節目主持人鞠萍在「成都童話節盛典」上親自為陳爽頒發了兒童音樂「特別貢獻獎」。很多經由他在幕後栽培打造過的普通少年兒童，很快便成為了享譽全國備受熱捧的閃耀人氣童星。例如：小斯韻、沈芯羽、簡丹、宋藝飛、田玉嬌、王巧、張晶晶、譚珮妮（台灣）……數不勝數！陳爽所創作的熱門兒童歌曲作品有許多首，其中那首《我不上你的當》更是深受全國少兒們的狂熱喜愛與傳唱，成為了當代兒童歌曲之典範作品。而他所創作的那首《熊貓寶貝》作品更是被中央文化部指定代表中國少兒音樂遠赴奧地利，唱響世界最高音樂殿堂維也納金色大廳。經過多年的不懈打拚，陳爽已經成為了中國當今樂壇最具含金量、最具影響力的「童星音樂製作人」，國內外媒體紛紛讚譽他為「中國金牌童星製作人」、「童星伯樂」、「童歌達人」、「兒童流行樂教父」。音樂人陳爽為中國的童星界相繼培養出了一大批超級童星新秀，也為國內當代兒童歌曲的創作與推廣做出了傑出而又不可磨滅的貢獻！ADVERTISEMENT2016年8月，陳爽也受邀做客香港TVB電視台娛樂人物專訪，暢談中國兒童音樂的發展與前景，成為內地首位登上香港電視螢屏的少兒音樂製作人。2016年12月，陳爽旗下弟子王巧、譚珮妮、羅詩琦也受邀做客韓國KBS電視台少兒音樂盛典，陳爽及其原創音樂作品享譽海內外，也成為了讓中國少兒音樂走向全世界的第一人。陳爽此次當選亞洲少兒音樂協會大中華區主席，真乃實至名歸，眾望所歸。據了解，亞洲少兒音樂協會，英文名稱Asian children's Music Association，縮寫為ACMA，亞洲少兒音樂協會是經香港特別行政區批准成立的國際性非牟利的公益性專業音樂團體。協會以更好的服務亞洲各地少兒音樂家的學習與交流為己任，促進亞洲少兒音樂事業的蓬勃發展。致力於推動亞洲少年兒童音樂教育事業，大力發展少年兒童音樂領域各項事業。知名唱片製作人宋甜兒也獲邀擔任台灣區秘書長,亞洲少兒音樂協會將通過各類國際賽事、高峰論壇及「亞洲少兒音樂節」、「亞洲少兒音樂榜」等發現、培養優秀音樂人才，並向亞洲音樂愛好者提供溝通交流與學習成長的機會。(蘇松濤報導)