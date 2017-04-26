【中央網路報】

為繁榮發展少兒流行音樂導向，挖掘華語流行樂壇未來主人翁，進一步樹立原創少兒流行聲樂風向標，由中國爽樂坊唱片和台灣漂兒音樂公司跨兩岸一起聯合國內眾多媒體機構發起的「童聲金曲獎」頒獎典禮在四川成都隆重舉行。「小乖乖」羅詩琦憑藉《小乖乖》成功奪魁摘得金獎殊榮，更是一舉拿下本年度的「新銳童星獎」。「亞洲少兒音樂協會」主席、「亞洲流行音樂協會」理事陳爽老師出席頒獎典禮並為獲獎者頒獎。本次票選活動從今年年初開始至今，吸引了近十萬人投票參與，歌曲收聽量達到一百萬次。粉絲們通過投票方式評選出了自己喜愛的年度金曲。中央電視台著名少兒節目主持人金豆哥哥也特別為本次票選活動祝福站台。獲得金獎的這首《小乖乖》是著名音樂人陳爽老師為羅詩琦打造的充滿了無限童真的原創兒童歌曲。歌詞內容充分的表達了孩子們天真無邪、無憂無慮、天真爛漫的天性!歌曲旋律朗朗上口，節奏也很明快，得到了全國很多孩子們的喜愛!身為中國最具影響力的「金牌童星製作人」陳爽老師也在頒獎典禮發表想法，他表示，當今樂壇對兒童音樂的關注度逐漸伸高，本次年度金曲獎的評選，正是在這樣的社會大環境下敢於逆水行舟，對中國當代兒童音樂進行了重新的定位，力求倡導在兒童歌曲裡面巧妙的融入了當今世界最流行的多元化音樂元素，從而真正的打造推出大人與孩子們都喜愛聽的當代兒童歌曲。一年一度的「爽樂坊金曲獎」正成為中國兒童音樂的「格萊美」而前進!(蘇松濤報導)