爽樂坊2016年度金曲獎揭曉 羅詩琦《小乖乖》獲金獎將來台展金嗓中央網路報 (2017-04-26 13:07)
本次票選活動從今年年初開始至今，吸引了近十萬人投票參與，歌曲收聽量達到一百萬次。粉絲們通過投票方式評選出了自己喜愛的年度金曲。中央電視台著名少兒節目主持人金豆哥哥也特別為本次票選活動祝福站台。
獲得金獎的這首《小乖乖》是著名音樂人陳爽老師為羅詩琦打造的充滿了無限童真的原創兒童歌曲。歌詞內容充分的表達了孩子們天真無邪、無憂無慮、天真爛漫的天性!歌曲旋律朗朗上口，節奏也很明快，得到了全國很多孩子們的喜愛!
身為中國最具影響力的「金牌童星製作人」陳爽老師也在頒獎典禮發表想法，他表示，當今樂壇對兒童音樂的關注度逐漸伸高，本次年度金曲獎的評選，正是在這樣的社會大環境下敢於逆水行舟，對中國當代兒童音樂進行了重新的定位，力求倡導在兒童歌曲裡面巧妙的融入了當今世界最流行的多元化音樂元素，從而真正的打造推出大人與孩子們都喜愛聽的當代兒童歌曲。一年一度的「爽樂坊金曲獎」正成為中國兒童音樂的「格萊美」而前進!
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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