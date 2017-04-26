▲給媽咪貴婦級保養，日系保養精品母親節特惠大省荷包。（圖／資料照片）

母親節即將來臨，想要好好對辛苦的母親表達感謝，一份貼心又得體的好禮，最能送到心坎裡！你準備好要送什麼了嗎？

別忘了，母親將最美好的青春年華，奉獻給家庭與孩子，就算母親平日再怎麼務實，也千萬不可以忘記她們心裡依然住著那個美好的少女。因此送禮時，千萬不能存有花錢了事的心態。根據社群口碑資料庫網站OpView統計，「美妝保養」、「花束」兩項，分別為母親節熱門禮物排行榜中第一、二名。由此可知，「永保青春美麗」，是最受歡迎與青睞的母親節禮物。

照顧媽咪們的肌膚，除了基本清潔保養外，當然更要以抗氧化為主，維他命A與維他命C的效果，早就是有口皆碑。在日本美妝保養市場已有多年口碑，並風靡台灣名媛貴婦圈的知名保養精品「Transderma純絲得美」，擁有最精純的維他命C精華液（Transderma C），以不含油、不含水的維他命C配方，並使用真空瓶身，能阻隔暴露在空氣中造成氧化的干擾，使用第一滴到最後一滴都滴滴精純；維他命A精華液（Transderma A）則是還原無齡嫩肌的最佳良方，溫和調理角質代謝、撫平皺紋；此外，該系列皆不含防腐劑、香料與色素，沒有酒精、甚至不含水與油，不給肌膚多餘的刺激，最適合媽咪的熟齡肌使用。

▲風靡台灣名媛貴婦圈的知名保養精品「Transderma純絲得美」。（圖／公關照片）

根據研究顯示，維他命C以Propylene glycol作為載體在濃度8～10%時，最能夠被真皮層100%吸收，達到最佳效果，不僅可增加維他命C直達真皮層的滲透力，並能提升維他命C穩定度。另外，純絲得美使用維他命A衍生物，並搭配維他命E，不但能加速角質代謝，同時降低維他命A對表皮肌膚刺激性，抗氧化的效果更能加乘，讓媽咪們輕鬆維持肌膚年輕。

為了讓更多媽咪們，也能享受貴婦級的肌膚保養，隨著母親節的到來，純絲得美也推出特價優惠組合，在各實體通路和網路商城舉辦優惠促銷活動，最低折扣下殺到6折，讓民眾以更實惠的價格，送給媽咪一份真正頂級好禮。