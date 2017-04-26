地方中心／宜蘭報導

「宜蘭也有小歐洲」！三星鄉安農溪畔落羽松祕境近來爆紅，吸引許多遊客慕名而來朝聖，體驗濃濃異國情調，也成為情侶漫步、拍攝婚紗照浪漫景點。鄉公所今年向觀光局爭取經費，規畫在溪畔打造全台第一座落羽松祕境天空綠廊－落羽松情人橋，串聯兩岸自行車道，結合泛舟活動，盼成為三星鄉觀光旅遊新景點。

三星鄉公所為防風護岸，民國80年代於安農溪左岸田心橋畔的東西二十八路旁栽植約200株落羽松，形成綿延500米的林蔭大道，樹身聳立，枝柯扶疏。每逢秋冬之際，綠葉漸次翻紅，映襯漫地碧茵，水湄雅築，平添異國情調，這片祕境因此搏得「宜蘭小歐洲」的美譽。

三星落羽松秘境爆紅 將打造天空綠廊

鄉長黃錫墉說，落羽松祕境旁就是安農溪自行車道，視野開闊，能將青山激流、松林綠地一次盡收眼底。藉由天空綠廊，還能在透明的橋面上，遙望遠山夕照，俯看溪底游魚。粉紅橋身與上游愛之橋紅白兩色的LOVE觀景平台相互映照，同為適合情侶漫步、拍攝婚紗的浪漫景點。

鄉公所表示，天空綠廊以粉紅色為基調，採斜張鋼拱方式設計，長55米、寬2.5米，橋面使用透明材質，現規畫設於田心橋西側，落羽松林的中段，連結安農溪兩岸人文景觀。已向交通部觀光局提出計畫，獲初步同意，工程費初估為2千萬元。

走過天空綠廊，不僅可飽覽田園風光，豐富的河岸景致更是綠意盎然的生態教室。松葉在季節遞嬗時，呈現綠、黃、橙、紅的漸層色調，彷若一幅亮眼的油彩。