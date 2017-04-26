▲消基會認為，資通訊安全威脅日趨嚴重，但是相關保護仍不足，主管機關應投入更多預算，積極提升資訊安全相關機制。（圖／消基會提供）

為了進一步了解民眾對於資訊安全的認知，以及未來政府、業界需要加強哪些資訊安全守護的積極作為，消基會和資策會共同合作，展開「消費者對資訊安全的認知與作為」問卷調查，發現資通訊安全威脅日趨嚴重，但是相關保護仍不足，呼籲主管機關應投入更多預算，積極提升資訊安全相關機制。

根據「消費者對資訊安全的認知與作為」調查發現，96%以上民眾認為網路安全的管理應包含網路交易安全及個人資料保護，90.2%民眾會擔心網路交易的安全，80%民眾網路交易頻率受影響。

也有40%民眾選擇「網路商店」消費時，不會將資訊安全防護納入考量，32.6%民眾上網時不注意網址列資訊，在面對資訊安全問題時，極少數(10.8%)民眾清楚，可以透過法律進行處理或尋求保障。

調查也顯示，69.7%民眾收到有關健康、災難或政府政策等訊息會轉傳給親友，但僅43.5%民眾會確認資訊正確性，69.8%民眾沒聽過「資通安全管理法」草案，認為此法案應成立專責單位及增加管理強度。

消基會表示，31.6%民眾並不清楚個資外洩的管道，97.3%民眾碰到街頭訪問、抽獎活動或業者服務調查不願意填寫個資，也有76.9%民眾申請信用卡時會擔心個資外洩而不參加；此外，加入網路會員時若要填寫個資，98%民眾會放棄加入、不如實填寫或僅填寫必要欄位。

消基會指出，80.9%民眾認為資通訊安全威脅日趨嚴重，69.8%民眾認為相關保護仍不足，還有82.3%民眾表示政府應投入更多預算，83.9%民眾同意應積極提升資訊安全相關機制。

消基會認為，資通訊安全威脅日趨嚴重，但是相關保護仍不足，主管機關應投入更多預算，積極提升資訊安全相關機制，並透過完整法令、增加罰則，主動、積極加強業者和消費者教育，以增強網路安全。