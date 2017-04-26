記者許素蘭／苗栗報導

縣長徐耀昌率領十三位鄉鎮市長、縣議員及縣府主管前往湖北武漢進行交流，拜會湖北省書記蔣超良，並與武漢市台協座談，達成加強文化觀光經貿交流等共識。

縣府指出，縣長徐耀昌一行人四月廿四日抵達湖北省，進行農特產品、產業及文化觀光等推廣活動，三天行程滿檔，除了拜會並進行鄂苗經貿觀光合作座談，以及參訪台資企業。

由於縣府舉辦的桐花婚禮今年首次與武漢市合作，是大陸地區第一次渡海來台參加集團結婚活動。縣長徐耀昌表示，苗栗與武漢關係密切，除每年舉辦楚才作文競賽，今年桐花婚禮也有新人參加，雙方已踏出合作第一步，希望持續保持良好互動，促成更多農業、文化、教育、產業及觀光文流機會。

蔣超良表示，五月桐花婚禮舉辦時，湖北旗袍協會將到苗栗進行旗袍走秀活動，未來各項活動會全力配合，對於雙方的文化觀光經貿交流活動亦「樂觀其成」。

縣府表示，徐縣長昨天在與武漢市台協座談會上，大力推薦苗栗縣是台灣唯一獲得雙慢城的縣市，且在三義還推動全台首創的舊山線鐵道自行車（Railbike）新體驗，未來絕對是旅遊一大新亮點，歡迎到苗栗觀光旅遊。同時亦積極爭取苗縣農特產品、觀光、產業等能見度，期望暢通銷售管道，開拓大陸市場。

湖北省武漢市常委曹裕江說，兩地文化經濟交流，不僅有利地方人民，也有助於建立友善關係，將大力支持，歡迎台商來武漢設廠投資，也鼓勵武漢企業到苗栗投資，帶動兩岸經濟發展。