氣到潑水！藍綠前瞻混戰 藍委：對民進黨作為感到無恥NOWnews今日新聞 (2017-04-26 12:44)
立法院經濟委員會今（26）日審查「前瞻計畫特別條例」，就在進入權宜問題發言時，民進黨立委直接條文宣讀，主席邱議瑩宣布直接進入逐條審查，引起國民黨黨團不滿，現場藍綠立委上演潑水激戰，國民黨總召廖國棟、立委黃昭順都出手抗議，並嗆對綠營作為感到無恥。
原先會議應該先大體討論「前瞻計畫特別條例」，請行政官員列席備詢，之後才能進行第二階段的逐條審查，國民黨立委登記權宜問題發言時，因只有2分鐘而不願上台；沒想到民進黨立委們衝上台保住麥克風，直接宣讀條文，邱議瑩隨後宣布會議進入逐條審查。
廖國棟號召藍委翻桌，造成藍綠立委相互攻擊，黃昭順更是拿起水杯潑水以示抗議，民進黨立委即刻將邱議瑩帶離現場。事後，國民黨立委一字排開站在發言台上嗆聲，對綠營作為感到無恥。
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