周玉蔻2015年在政論節目表示，新台灣人文教基金會是前總統馬英九的金庫，資金來源是不明的選舉補助款，基金會不滿提告。今（26）日高等法院認定周玉蔻損害該會名譽，判她須在兩家平面媒體登報道歉。

高院認定，周玉蔻在無證據和查證下，對新台灣人文教基金會做出不實指控，暗指其有不明資金來源，造成該基金會名譽嚴重受損，應於媒體澄清，以回復基金會的名譽，判她須在兩媒體登報致歉，全案仍可上訴。

據了解，該案起源於周玉蔻2015年在電視台的政論節目上，聲稱新台灣人文教基金會擁有10億元資金，是馬英九的金庫，且資金來源不明。但基金會認為，其言論不實，故對周提告，並求償1元。一審判她免賠1元，但須在五報道歉，二審則改判要在兩報致歉。