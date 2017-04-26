地方中心／台東報導

民眾日常生活中時時接觸各式各樣的塑膠品，而廚房是每個家庭的重要糧倉食庫，為了保鮮便利，最常使用保鮮膜來保存食物，但保鮮膜亦為塑膠製品，無法重複使用，每用一回就增加一層環境污染與垃圾處理的負擔。

隨著環保意識抬頭，減塑觀念的提倡，近年來開始不少人使用手工蜂蠟保鮮取代一般保鮮膜。蜂蠟保鮮的方式是源自北美傳統保存食物的方法，利用天然蜂蠟具有防水、抗菌特性並與有機棉布的相互結合，來防止食物水份流失；有機棉布的可塑性，則能夠輕易包覆各種碗盤、水杯、飲料罐等容器，取代保鮮膜直接包裹新鮮食材及食物，只需注意蜂蠟遇熱會融化，應避免使用於熱食的保存。使用過後的蜂蠟保鮮紙，可用冷水及溫和洗潔劑清洗，讓它自然晾乾，便可重複再利用。

台東縣環境保護局今年起擴大限塑政策來因應垃圾處理危機，垃圾問題除了是政府機關必須面對及處理的議題，亦是每位使用者應具有垃圾源頭減量的責任，日常生活中有許多可減少塑膠垃圾產生的行為，如選購或自行DIY蜂蠟保鮮紙取代PVC保鮮膜及塑膠袋，讓每個人都能用微小的行動，維持地球的永續環境。