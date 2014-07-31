亞洲羽球錦標賽在中國大陸武漢開打，大會男單第7種子台灣好手周天成今天以21比19、21比16擊敗斯里蘭卡選手Niluka KARUNARATNE，晉級16強。

周天成在先前的大馬及新加坡公開賽都表現平平，沒有打出好成績，此次參加亞錦賽，周天成希望自己可以揮別先前的不順，繳出漂亮的成績單。

稍早前，世界球后戴資穎只花了24分鐘，便以21比10、21比8輕取越南選手，輕鬆闖過頭關。

台灣混雙選手林家佑／吳玓蓉、廖敏竣／陳曉歡也都打敗對手，晉級下一輪。