巨大腫瘤藏腹中 竟是罕見腹壁肉癌台灣好新聞報 (2017-04-26 12:30)
記者許素蘭／苗栗報導
七十歲林姓婦人近來左下腹部異常凸起，無論是站立或躺下都非常明顯，經前往大千綜合醫院就診以超音波及電腦斷層掃描，腫瘤已大到佔據腹腔的一半，非常驚人，手術切除後化驗，竟是罕見的腹壁肉癌。
該名婦人半年前開始有下腹部悶脹的感覺，因擔心害怕自行就醫以為是子宮肌瘤，但近幾天，家人發現其左下腹部異常凸起，則將她帶至大千醫院就診，經醫師證實為左下腹壁的巨大腫瘤，與子宮肌瘤無關，故馬上安排手術切除。
大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，為林姓婦人進行手術時，發現其腫瘤已大到影響小腸，手術切除後丈量腫瘤大小，直徑竟將近廿公分，重達二公斤！由於腫瘤太大，切除後造成腹壁缺損，因此手術時也為林姓婦人進行腹肌局部皮瓣修補缺損腹壁之處理。手術後將腫瘤進行化驗，病理報告顯示為肉癌。
馮醫師指出，腹壁肉癌屬於較少見的惡性腫瘤，發生時生長快速且毫無症狀，形成的原因目前不明，因此難以預防。由於肉癌對化學治療或放射線治療的效果皆不佳，主要靠手術切除；手術時要特別小心剝離腫瘤的邊界，因肉癌若切除不乾淨或在手術中破裂，就很容易再復發。
馮醫師提醒民眾，若觸摸到身上有不明腫塊且有腹痛、悶脹的情形，一定要儘快快就醫檢查，千萬不可隨意輕忽而影響健康。
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