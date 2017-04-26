（中央社記者汪淑芬彰化2017年4月26日電）台鐵局長鹿潔身今天到彰化參加「搭雙鐵遊集集」新產品記者會，他說，台鐵票價調整案將在下週提報交通部，預計年底前實施。



台鐵票價超過20年沒調漲，因應未來更大營運挑戰，台鐵正研擬票價調漲案。



鹿潔身說，目前是依2007年曾提出的票價調整案為基礎，再考量近幾年物價及薪資水準，納入環島鐵路都已實施電子票證因素，全盤檢討。



至於調整方式，會朝向差異票價，但會根據不同服務水準做分析，例如行車時間，尖離峰等。



鹿潔身說，交通部核訂台鐵票價調整案後，台鐵還要花至少4個月時間，修改訂票程式，所有車站窗口及自動售票機都要更改軟體，預計年底前才可能實施新票價。