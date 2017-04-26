全球人壽形象光廊啟用 展現數位科技中央社 (2017-04-26 12:45)
（中央社記者蔡怡杼台北2017年4月26日電）全球人壽日前正式推出新企業識別及「因為愛 責任在」品牌形象廣告，同時，為了延續愛與責任的實際作為，特別在全球人壽總公司4樓保戶服務中心旁打造「愛無界 形象光廊」。
全球人壽董事林文惠及總經理馬君碩一同為「愛無界 形象光廊」揭幕，馬君碩表示，在形象光廊裡可透過觸控方式了解全球人壽重要事蹟，且在數位科技發展潮流中，數位科技是全球人壽策略上很重要的位置，希望透過「愛無界 形象光廊」啟用，充分展現全球人壽在數位科技的策略規劃。
同時，馬君碩也表示，全球人壽2017年會持續贊助基層棒球、我的一畝田及弱勢團體等，希望展現全球人壽在持續提升績效的同時，也善盡社會公益責任。
在「愛無界 形象光廊」中，全球人壽將有紀念價值的各式棒球及球棒裝置成棒球牆，對棒球的支持，也能從特別規劃座位區及本壘板地毯看出端倪。其中，最令人注目的就是互動式體感遊戲，包括全球紅不讓及全球美拍秀，可體驗棒球打擊，也能拍照留下美美的紀念；林文惠也在光廊揭幕當天特別體驗棒球體感遊戲，首次體驗就打出安打的好成績。
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