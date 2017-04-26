邁向無現金社會 歐美逾3成民眾樂見其成中央社 (2017-04-26 12:36)
（中央社倫敦2017年4月25日綜合外電報導）1項研究報告今天顯示，如果可行的話，超過1/3歐洲人與美國人會很樂意棄用現金，只靠電子支付工具付款，目前至少2成民眾早就這麼做了。
路透社報導，這項在歐洲13個國家、美國與澳洲進行的研究報告也發現，在許多最常使用現金的地區，人們拋棄現金的意願也最高。
根據易普索（Ipsos）為荷蘭國際集團（ING）銀行網站eZonomics進行的調查，整體而言，歐洲34%受訪者與美國38%受訪者表示，他們願意棄用現金。
歐洲與美國分別有21%及34的受訪者表示，他們已經很少使用現金了。
這種無現金的趨勢相當明顯，歐洲有過半受訪者說，他們過去12個月使用的現金比以往還少，78%則說，他們預計未來12個月將使用更少現金。
研究也顯示，一般而言，普遍使用現金的國家，也最有可能希望「去現金化」。
義大利僅19%人表示少用現金，但有41%人表示，他們願意棄用現金，在土耳其、羅馬尼亞、捷克、西班牙與德國也出現類似趨勢。（譯者：中央社周莉芳）
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