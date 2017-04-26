（中央社記者曾依璇巴黎2017年4月26日專電）總部位於法國巴黎的無國界記者組織（RSF）今天公布2017年新聞自由指數排名，台灣在180國中名列第45名，比去年進步6名。



無國界記者組織發表今年的全球新聞自由排名，台灣從去年的第51名進步到第45名，在亞洲國家或地區居首，被劃分在新聞自由「狀況還算良好」區塊內。



報告內容未特別提及台灣，但無國界記者組織4月初才公布將在台灣成立亞洲的第一個辦公室，正是看中台灣的新聞自由度、地理位置和軟體服務。



在無國界記者組織評比的180國中，前10國為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島。



美國退步兩名為第43名，南韓進步7名為第63名，日本持平為第72名，香港退步4名為第73名。



新聞自由狀況最差的5國依舊為中國大陸、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞和北韓。



無國界記者組織表示，「新聞自由從未如此遭受威脅」，即使在民主國家，新聞自由也越來越脆弱，不利因素包括令人作嘔的言論、扼殺自由的法規、利益衝突和粗暴對待，民主政體對媒體自由造成的損害越來越多。



無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說，新聞自由是民主基石之一，民主政體應在世界做榜樣，而非隨波逐流，「持續以保護公民為藉口，侵害新聞基本自由，民主就有失去靈魂的危險」。



這份報告提到美國總統川普（Donald Trump）批評媒體和記者刻意散播假消息，說他們是「世界上最不誠實的人類之一」，這些仇恨言論和不實指責使得許多國家跟著出現對媒體的攻擊。



以地區而論，北非和中東衝突不斷，對記者來說仍是最危險的地方；東歐和中亞的情況也很糟糕。



在亞太地區，被監禁的記者和部落客最多，如在中國和越南；記者在巴基斯坦、菲律賓、孟加拉的工作環境也仍很危險；還有許多侵害新聞自由的獨裁者，如中國、北韓和寮國。



歐洲雖仍是新聞自由最佳的地區，但也是退步最多的地區。



無國界記者組織自2002年起，每年公布新聞自由指數排名，評量項目包括媒體多元性、獨立性、記者安全和自由等。