（中央社台北2017年4月26日電）中國大陸電子商務龍頭阿里巴巴集團董事長馬雲25日談及政商關係時說，中國大陸政府給阿里發展的空間，就是阿里與政府關係最好的時期，而他堅信「和政府要相愛，但不要結婚」。



馬雲並發下豪語說，力爭未來10年實現72小時內將電商產品送達全世界任何地方，幫助所有小型企業跨越國界。



澎湃新聞報導，擔任聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）青年創業和小企業特別顧問的馬雲25日在聯合國日內瓦總部的會議中，以阿里巴巴自身發展歷程為例，用「三個階段」闡釋新型政商關係。



他說，第一階段是政府不知道阿里在做什麼，但給了發展空間；第二階段是阿里得到政府方面理解；在第三階段，阿里會向政府建議「給我們嘗試的機會，給企業家發展留出空間以建設未來商業的基礎設施」。



馬雲表示，最終阿里巴巴證明了自己，創造數以千萬計的就業，在中國大陸民營企業中繳稅最多。



新華社報導，馬雲在會中就全球電子商務發展提出新願景時說，未來不會再有「電子商務」，因為每一項商貿活動尤其是跨境貿易都會透過網路進行；未來30年，全球化和貿易仍是解決就業問題的方案。



馬雲說，「沒有電子支付，就不會有電商」。目前中國大陸有6億個行動支付帳號；過去2年，阿里巴巴已在印度幫助2.3億人在手機上建立行動支付帳號。