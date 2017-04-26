（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）一輛載著中國杭州陸客團的遊覽車，今天上午前往墾丁時，在屏東台一線新埤鄉路段，因遊覽車司機恍神自撞安全島，造成司機和5名女團員輕傷，警方將調查司機有沒有疲勞駕駛。



警方表示，這輛載著浙江省杭州區18名陸客（含領隊1人）的遊覽車，是由世通旅行社代理的「中華情台灣行」旅行團，團裡成員大多50、60歲，應是退休人員，搭乘永佳通運公司的遊覽車，今天上午10時許從高雄前往墾丁路上，遊覽車撞上安全島。



所幸，只造成司機和5名女團員皮肉擦撞傷，送醫治療無礙。



50歲的司機向警方表示，一時恍神，陽光刺眼才撞上安全島，警方表示，將調查司機有沒有疲勞駕駛。1060426