（中央社記者謝佳珍台北26日電）立法院通過黨職併公職條例，追討溢領退休金。中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天說，反對針對性立法，對於遭政治鬥爭追殺、汙名化的同志，將盡一切可能給予必要協助。



立法院會昨天三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，確立追討黨職併公職溢領退休金法源依據，退職政務人員溢領退休金者與社團要負連帶責任。受影響者包括前副總統連戰、前考試院長關中與前台中市長胡志強等人。



胡文琦上午在國民黨記者會表示，強烈反對針對性立法，該法與不當黨產處理條例的政治鬥爭邏輯如出一轍，都是專門為了追殺國民黨人士的立法。



他指出，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例僅探討黨職併公職，卻不願面對也有「公職併黨職」的許多情況，尤其在以往風雨飄搖的時代，民進黨不願正視相關歷史背景與因素，國民黨深表遺憾。



胡文琦說，轉型正義應該一體適用且標準一致，針對當時黨國一體，為了治理國家加快行政執行效率的「黨職併公職」以及「公職併黨職」，總統蔡英文應該一起討論，而不是只針對特定人士「開刀」。



他表示，國民黨要為當時在特殊時空背景下，由國民黨派出海工會、陸工會赴大陸做情搜工作的犧牲奉獻人員，正式要求蔡總統一併處理。針對歷史遺留的事實部分，也應還給這些台灣人民一個公道與補償，不能只想「享受別人犧牲的好處」，不願付出任何補償。1060426