（中央社記者韓婷婷台北26日電）股王大立光今天股價突破5000元，引發PTT及各大社群網友熱烈討論，有人大驚「一張股票比南部房子還貴」，有更多網友哭哭自己在百元俱樂部時曾經擁有，現在超懊悔。



5000元股王現身，在PTT的八卦版中有網友好奇問「有人當初是大立光股票買在股價3位數，現在還持有沒賣的嗎？」網友很好奇有沒有這樣的人？



「唉.....悔不當初」、「哀哀 當初某老師推薦，結果...」、「600多就買了，破千爽賣，看到現在破5000，傻眼」、「嗯 當年一百多我也買過 可惜早賣」、「我2000的時候就跟我爸借錢買了 但是他不借我」、「當初如果2000買個兩張我現在就可以賣掉離職開早餐店了」、「有誰給我一台時光機回到過去」、「前面就賣掉的哭哭惹」。



看來當年曾經擁有過的不少，現在懊悔的一缸子，但馬上有網友回應「是要告訴你沒有早知道，並不是貪不貪好嗎？」、「千金難買早知道....」、「梭！全梭！可是我口袋只有10塊錢...」，也有人打趣的說「玩大富翁六有看過麥當勞到9999」。



除了感嘆、懊悔外，也有網友提議，「沒錢可以買玉晶光啊 天天都便宜」 ，也就報酬率來看，網友指出沒錢去年不會買2337？漲的比大立光多太多惹」。



對於大立光能強勢飆上5000元一股，也有網友認為，是因為大立光股本太小只有13.41億元；大立光現在的股價，只是有心人在操作盤的方向而已。



外資法人普遍預估今年每股要賺230至250元的大立光，本益比約在20至22倍之間，外資近期紛紛調高目標價，最高已喊到6180元。



想買1張大立光要砸新台幣500萬元，5000元的股王還有高點可期嗎？大家都很好奇，心裡也都有一個屬於自己答案，準不準就讓時間來印證。1060426