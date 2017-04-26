台鐵27日起改點 95班次受影響中央社 (2017-04-26 12:45)
（中央社記者汪淑芬台北26日電）為強化與高鐵轉乘，台鐵明天（27日）起，95班列車將微幅改點，有51班影響時間超過5分鐘。
根據台鐵列車時刻調整規劃，明天起15班自強號將增停新左營站，並將2班原終點在高雄站的自強號，延長行駛到屏東站，調整後高鐵29班直達車，可在15分鐘內在新左營站完成轉乘。
明天起，台鐵六家、沙崙、集集支線與豐富站，將調整37班區間車時刻，以方便兩鐵轉乘。
台鐵為便利花東旅客自南港站轉乘高鐵至西部地區，除跨線列車、直達車、晨夜間無法轉乘高鐵班次，普悠瑪及太魯閣號全增停南港站。
明天起，南港－潮州間110次及133次普悠瑪號直達車，也將由現行假日行駛改為每天行駛。1060426
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