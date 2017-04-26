清華科系博覽會29日登場 火車站免費接駁中央社 (2017-04-26 12:43)
（中央社記者許秩維台北26日電）清大今天表示，紫荊季「科系博覽會」將於29日登場，當天將在新竹火車站安排免費接駁車，接送高中生和民眾到清華，並安排高中生與學長姊近距離對談互動。
清華大學紫荊季「科系博覽會」將於29日（週六）在清大校友體育館登場，共有超過70個攤位展出，各學系攤位都有熟悉申請入學的學長姐駐點，分享第二階段甄選的準備經驗。
清華大學表示，學校當天將在新竹火車站安排免費接駁車，接送高中生和民眾到清華，當天自行開車到清華停車也免費，學校也準備主題手機架及書籤各200份，只要當天到校友體育館服務台打卡按讚，就有機會獲得限量的手機架或磁鐵書籤。
當天除科系攤位及社團攤位介紹外，清華也安排專人解說交換學生、雙聯學位、雙主修、輔系、雙專長、跨領域學習及生活資訊，讓高中生能與學長姊近距離對談互動，更認識清華學系及校園生活，而每次辦營隊都爆滿的普通物理實驗室，當天也將開放高中生可動手做實驗。
清華大學教務長戴念華表示，清華各學院都設有學士班，培育雙專長學生，學士班與雙主修、輔系不同，不需要額外增加學分數，利用128個畢業學分中的27到33個學分就可修習第二專長，學生不必延畢，修讀意願較高。
戴念華指出，清華去年也推出「跨領域學習」，藉由彈性學習，開放所有科系的學生都能夠修習跨領域課程，學生不論考進清華任一科系，都可在128個畢業分之內，再選擇第二、甚至第三專長，未來升學及就業都能加分。1060426
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