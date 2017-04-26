非本國籍無依兒少 勞動部：僅補助45名台灣醒報 (2017-04-26 12:11)
【台灣醒報記者林亭妤台北報導】針對外界傳我國每年因外勞增加而新增8千名非本國籍兒少、耗費我國2億元經費安置一事，勞動部長林美珠26日在立法院表示，只有真正「無依無靠」的非本國籍兒少才是就安基金補助的對象，預計106年僅安置45名，補助經費約551萬。衛福部則說，為踐行對兒童權利公約的精神，這些兒少都可享有與本國兒少相同的權益。
因應我國外勞人數近年來大幅增加帶來逃逸、外遇、遣返等問題，致部分外勞子女一出生就面臨生父生母不詳的處境，我國透過衛福部、內政部、教育部、勞動部等部會來處理非本國籍兒少的身分認定、返國、安置、認領、就醫、就養、就學等問題。
在衛福部提供的醫療照顧方面，衛福部常務次長蔡森田表示，非本國籍兒少仍享有就學、就醫、經濟補助、家庭寄養、機構安置等我國社會福利，他們在取得居留證後6個月就可以再取得健保身分，享有國內醫療資源，也會通知衛生單位介入安排疫苗接種，以免成為防疫缺口。
截至106年1月底止，蔡森田指出，共列管了215名非本國籍兒少個案，其中有92名因戶籍登記、遣返、生活趨於穩定等因素，已經解除列管，剩下的123名持續由地方政府提供醫療照顧等資源。
「我們並沒有鼓勵外籍勞工在台懷孕生子，安置的政策也不會影響到本國勞工權益。」林美珠強調，大多數非本國籍兒少的家長仍有撫養能力，或能順利找到撫養機構，真正淪落至「找不到生父生母、收出養」的無依無靠兒少，且經查確定是由我國引進的外籍勞工所生者，才符合就業安定基金需補助的對象，預計今年只需要安置45名，補助經費551萬2500元。
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