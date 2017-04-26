全球人壽形象光廊啟用 展現數位科技中央社 (2017-04-26 12:39)
（中央社記者蔡怡杼台北26日電）全球人壽日前正式推出新企業識別及「因為愛 責任在」品牌形象廣告，同時，為了延續愛與責任的實際作為，特別在全球人壽總公司4樓保戶服務中心旁打造「愛無界 形象光廊」。
全球人壽董事林文惠及總經理馬君碩一同為「愛無界 形象光廊」揭幕，馬君碩表示，在形象光廊裡可透過觸控方式了解全球人壽重要事蹟，且在數位科技發展潮流中，數位科技是全球人壽策略上很重要的位置，希望透過「愛無界 形象光廊」啟用，充分展現全球人壽在數位科技的策略規劃。
同時，馬君碩也表示，全球人壽2017年會持續贊助基層棒球、我的一畝田及弱勢團體等，希望展現全球人壽在持續提升績效的同時，也善盡社會公益責任。
在「愛無界 形象光廊」中，全球人壽將有紀念價值的各式棒球及球棒裝置成棒球牆，對棒球的支持，也能從特別規劃座位區及本壘板地毯看出端倪。其中，最令人注目的就是互動式體感遊戲，包括全球紅不讓及全球美拍秀，可體驗棒球打擊，也能拍照留下美美的紀念；林文惠也在光廊揭幕當天特別體驗棒球體感遊戲，首次體驗就打出安打的好成績。1060426
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Skechers 運動鞋．Skechers 山貓．SKECHERS 11878BKHP．SKECHERS 12479NVLB．SKECHERS 11895NVAQ．skechers 背袋．SKECHERS Ultra．skechers gowalk2．skechers 涼鞋．skechers 13707KHK．skechers 玩偶．SKECHERS 雪靴．Skechers 51361OLV．SKECHERS 13954pnk．skechers go run 3．skechers 健走鞋．SKECHERS 13705NVW．skechers 亮片．skechers 增高．skechers 12479RDPK．SKECHERS Walk2．skechers 22640CCL．skechers 慢跑鞋 第二代．GOwalk 2 SKECHERS．SKECHERS 13695BBK．skechers 智慧．SKECHERS GObionic．SKECHERS GOrun3．skechers 13962HPK．skechers 螢光
- 【Ray Ban】太陽眼鏡 經典復古ERIKA系列(黑-漸層灰#RB-4171
- 【MICCOSMO】B3嫩白無瑕美容液(145gx6瓶)
- ORIN 懷舊復古學院風 質感牛皮牛津厚底鞋-黑色
- 休閒鞋MISS 21 簡約時尚情侶鞋款牛皮綁帶休閒鞋－黑
- Sato - EMMA北國之夏化妝桌椅組 - 木紋白 W55*D40*H128cm
- 【飛隼】SN832i省油耐磨輪胎_送專業安裝定位 195/65/15(適
- ST-MALO W - SympaTex重機能鑽石羊駝防寒服-1465WJ-黑
- 【德國馬牌】ECO5節能安全輪胎(含安裝) 205/55/16
- 【NIXON】51-30 CHRONO 霸氣潛水潮流錶-香檳金(A083-502)
- 【必翔銀髮】有背雙掀扶手洗澡椅(HS-4346)
一例一休挨批亂法 學者：主婦反對最大【中央社】
寧向東：如何讓孩子養成良好的讀書習慣【北京新浪網】
生蚝長滿海岸，丹麥大使館在中國發出緊急求助……【北京新浪網】
特朗普簽署「史上最大」稅改方案：金融電信最受益【北京新浪網】
彭金誠:黃金弱勢恐將延續 1260企穩方能反擊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》