（中央社記者余曉涵台北26日電）媒體報導勞動部年花20億元，補助在台灣遭到棄養的外勞子女，對此勞動部長林美珠今天說，預估106年符合補助資格的子女僅45人，約551萬元。



立法院衛環委員會今天邀請勞動部等相關部會，報告「外籍勞工在台生育子女增長對我國人口政策之影響及因應：安置、治安、就醫、就養、就學、就業（二安四就）」。



多位立委聚焦在媒體報導勞動部將每年花費新台幣20億元補助約8000名在台遭到棄養的外勞子女一事。



對此，勞動部長林美珠說，現在就業安定基金審核通過的是針對衛福部的計劃，符合相關資格的無依非本國籍子女，106年僅約45名，年花費約551萬元。林美珠強調，花20億元給外勞子女，卻不照顧本國子女是個謬誤。



根據勞動部規劃，非本國籍兒少安置期間費用每月每人經費為1萬7500元，106年預計安置人數45人，所需經費為551萬2500元，補助對象包含機構安置、寄發安置及留養人家庭安置。



另外，立委劉建國也提出，外勞如果需要安置，有其必要，但勞動部有規劃外勞母女都接受安置，每人每天有500元補助，1個月就要3萬元。對此，林美珠說平均外勞安置時間是2個月，安置好幾年的狀況比例並不高。1060426